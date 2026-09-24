FACUA denuncia a Yelmo Cines por no proyectar el contenido inédito anunciado por el 25ª aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal
La asociación insta a los afectados a presentar reclamaciones contra la empresa para recuperar el dinero abonado por sus entradas.
FACUA.org
España-24/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Yelmo Films SLU ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por no disponer de merchandising suficiente y no proyectar en sus cines el contenido inédito anunciado