FACUA Córdoba presenta alegaciones al informe de la CNMC sobre la ordenanza del taxi
La asociación defiende un servicio público regulado y sometido a planificación, con garantías suficientes de información sobre sus condiciones, calidad, precios, seguridad y accesibilidad.
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Córdoba-01/09/2015
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FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que abra un nuevo proceso participativo de elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi. | Imagen: Daniel Burgui Iguzkiza (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Córdoba ha presentado este martes ante la Subdirección General de Seguridad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba como parte interesada, alegaciones en relación al informe de la CNMC en el que pide la derogación de 14 artículos de la ordenanza d