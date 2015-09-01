Nuestras accionesCompetencia pide derogar 14 artículos

FACUA Córdoba presenta alegaciones al informe de la CNMC sobre la ordenanza del taxi

La asociación defiende un servicio público regulado y sometido a planificación, con garantías suficientes de información sobre sus condiciones, calidad, precios, seguridad y accesibilidad.

FACUA.org
Córdoba-01/09/2015
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FACUA Córdoba ha presentado este martes ante la Subdirección General de Seguridad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba como parte interesada, alegaciones en relación al informe de la CNMC en el que pide la derogación de 14 artículos de la ordenanza d

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