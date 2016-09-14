FACUA Córdoba rechaza las subidas generalizadas de los impuestos, tasas y precios públicos
La asociación critica que los incrementos previstos se sitúen por encima el IPC y advierte de que con esta medida subirá la morosidad de las familias cordobesas.
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Córdoba-14/09/2016
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Las subidas de las tasas municipales por encima del IPC es una medida simplista que evita al Ayuntamiento tener que buscar alternativas. | Imagen: flickr.com/juanjoferres (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Córdoba muestra su oposición a las grandes subidas que prevé el Gobierno municipal para los impuestos, tasas y precios públicos y critica que los incrementos previstos se sitúen por encima el IPC (Índice de Precios al Consumo). Asimismo, entiende qu