Nuestras accionesEn la práctica el aumento será mayor

FACUA Córdoba rechaza las subidas generalizadas de los impuestos, tasas y precios públicos

La asociación critica que los incrementos previstos se sitúen por encima el IPC y advierte de que con esta medida subirá la morosidad de las familias cordobesas.

FACUA.org
Córdoba-14/09/2016
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FACUA Córdoba muestra su oposición a las grandes subidas que prevé el Gobierno municipal para los impuestos, tasas y precios públicos y critica que los incrementos previstos se sitúen por encima el IPC (Índice de Precios al Consumo). Asimismo, entiende qu

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