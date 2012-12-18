FACUA cree que el aval del TC deja al Gobierno sin excusas para negar a los inmigrantes el derecho a la sanidad
La asociación considera que el auto sobre la normativa vasca abre la puerta a que otras comunidades hagan frente a las medidas restrictivas del Ejecutivo de Rajoy.
FACUA.org
España-18/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que el Tribunal Constitucional (TC) haya decretado el levantamiento de la suspensión cautelar de la normativa que permite al Gobierno vasco seguir facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
El Constit