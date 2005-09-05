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FACUA cree que la integración de Endesa en Gas Natural puede ser positiva pero ve con preocupación que surja de una OPA hostil

Gas Natural ha anunciado su intención de adquirir el 100% de las acciones de Endesa, la primera eléctrica española.

FACUA.org
España-05/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cree que la integración de Endesa en Gas Natural puede traer consecuencias positivas para los consumidores y el mercado pero ve con preocupación que surja de una oferta pública de adquisición (OPA) hostil, y

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