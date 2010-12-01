FACUA critica el inicio de la política de privatizaciones en AENA
El Gobierno autorizará la gestión privada de los aeropuertos de Barajas y El Prat, que pasará a manos de empresas concesionarias.
FACUA.org
España-01/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica el inicio de la política de privatizaciones en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que el Gobierno pretende aprobar este viernes en el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo autorizará la gestión