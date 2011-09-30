FACUA critica la brutal subida del 15,9% en el gas natural en 2011
El Gobierno ha encarecido el butano en un 18,0% desde el pasado octubre, un total de 2,30 euros por bombona.
FACUA.org
España-30/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Tarifa de Último Recurso para hogares con agua caliente, cocina y calefacción del gas natural (TUR 2) ha experimentado un incremento interanual de un 15,9%, mientras que el del gas butano ha sido del 18,0%.
La asociació