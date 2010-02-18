FACUA critica la falta de objetividad del INC en la distribución de subvenciones a las asociaciones de consumidores
Lamenta que vuelva a pasarle factura por su independencia política y la posición crítica y exigente que viene manteniendo con el papel de este organismo y el Gobierno en materia de protección de los consumidores.
FACUA.org
España-18/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica que un año más el Instituto Nacional del Consumo (INC) haya seguido sin utilizar criterios objetivos al distribuir las subvenciones a las asociaciones de consumidores, no evaluando sus niveles de representatividad, relevancia social e inte