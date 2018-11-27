FACUA critica la falta de transparencia en la notificación de retirada de productos sanitarios
Considera imprescindible que se establezca un nuevo protocolo para informar a las personas que tengan una prótesis en caso de que ésta sea incluida en una alerta por riesgo para la salud.
FACUA.org
España-27/11/2018
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