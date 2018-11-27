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FACUA critica la falta de transparencia en la notificación de retirada de productos sanitarios

Considera imprescindible que se establezca un nuevo protocolo para informar a las personas que tengan una prótesis en caso de que ésta sea incluida en una alerta por riesgo para la salud.

FACUA.org
España-27/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica la falta de transparencia en la notificación pública de retirada de productos sanitarios. Los usuarios que llevan una prótesis, denuncia la asociación, no reciben prácticamente ninguna información cuando é

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