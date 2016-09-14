Nuestras accionesEl convoy cubría la ruta Santander-Madrid

FACUA critica la negligencia de Renfe al no relevar a un maquinista que cubrió su jornada máxima diaria

El conductor detuvo un Alvia tras avisar a la compañía de que iba a sobrepasar su tope de horas diario y de no recibir respuesta por parte de ésta. Los afectados pueden reclamar el dinero de los billetes.

FACUA.org
España-14/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción critica la negligencia cometida por Renfe con uno de sus maquinistas y, por extensión, con los 109 pasajeros del tren que éste conducía y que tuvo que detener sin que la compañía programase su relevo tras cubrir el empleado su

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