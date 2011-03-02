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FACUA critica que el comunicado de Sanidad salga veinticinco días después de la retirada del lote de Blemil Plus Forte 1

Podría estar asociado a un brote de Salmonella poona en distintos puntos de España. FACUA denuncia la enorme opacidad existente en la Red de Alerta Alimentaria.

FACUA.org
España-02/03/2011
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Ante la retirada del mercado del lote 236 de la leche para lactantes Blemil Plus 1 Forte por su posible asociación a casos de Salmonella poona en distintos puntos de España, FACUA-Consumidores en Acción critica que el comunicado de prensa del Ministerio de Sanidad, Polí

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