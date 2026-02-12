FACUA critica que el Gobierno condicione los topes a precios de aerolíneas en situaciones de emergencia a que antes los autorice Bruselas
La asociación reclama un cambio en la norma para que solo sea necesaria la comunicación previa a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros, tal y como establece el reglamento europeo del sector.
España-12/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción critica que el real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Consumo para fijar topes a los precios en situaciones de emergencia plantee como excepción que los billetes aéreos solo tendrán limitaciones si las autoriza previamente Bruselas.
La asociación c