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FACUA critica que el Gobierno no haya traspuesto aún la nueva normativa europea de publicidad de tabaco

La directiva comunitaria entra en vigor el próximo 20 de mayo sin haber sido adaptada a la legislación española.

FACUA.org
España-16/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no haya traspuesto aún la nueva directiva europea para los productos del tabaco, pese a que la norma comunitaria se aprobó en 2014 y el Ejecutivo ha tenido dos años para trasladarla a la legislación espa&ntild

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