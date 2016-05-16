FACUA critica que el Gobierno no haya traspuesto aún la nueva normativa europea de publicidad de tabaco
La directiva comunitaria entra en vigor el próximo 20 de mayo sin haber sido adaptada a la legislación española.
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España-16/05/2016
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Las cajetillas de cigarrillos tendrán que llevar advertencias sanitarias sobre el tabaco en un 65% de su superficie. | Imagen: FACUA / Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no haya traspuesto aún la nueva directiva europea para los productos del tabaco, pese a que la norma comunitaria se aprobó en 2014 y el Ejecutivo ha tenido dos años para trasladarla a la legislación espa&ntild