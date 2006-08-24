FACUA critica que la nueva normativa de la tarifa eléctrica no especifique quién asumirá el coste de los nuevos contadores
La existencia de suministros a 127 voltios en España supone un incumplimiento de las exigencias europeas.
FACUA.org
España-24/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la decisión del Gobierno de poner en marcha un Plan de sustitución de contadores de energía eléctrica para los antiguos suministros por otros nuevos que permitirán la discriminaci