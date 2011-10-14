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FACUA critica que Ryanair sea la segunda aerolínea más subvencionada pese a figurar como la más denunciada por los consumidores

La compañía de bajo coste fue, junto a Air Nostrum, la aerolínea que más ayudas recibió de las comunidades autónomas entre 2007 y 2011, según la Comisión Nacional de la Competencia.

FACUA.org
España-14/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción critica que Ryanair sea la segunda aerolínea que recibió más subvenciones de las administraciones públicas entre 2007 y 2011 a pesar de ser la compañía aérea más denunciada por los usuarios en la asociaci&

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