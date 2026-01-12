Nuestras acciones

FACUA critica que Sánchez siga sin anunciar medidas que bajen los precios del alquiler: el 0% de IRPF por no subirlos fomenta el rentismo

Ante una emergencia social, el presidente Sánchez renuncia una vez más a recaudar impuestos como cortina de humo para no emprender medidas de calado contra la especulación inmobiliaria", critica el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-12/01/2026

FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el presidente del Gobierno siga sin anunciar medidas que fomenten la bajada de los precios de los alquileres de viviendas y advierte que la nueva rebaja fiscal anunciada este lunes es claramente insuficiente, además de seguir fomentando el rentismo.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos