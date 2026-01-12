FACUA critica que Sánchez siga sin anunciar medidas que bajen los precios del alquiler: el 0% de IRPF por no subirlos fomenta el rentismo
Ante una emergencia social, el presidente Sánchez renuncia una vez más a recaudar impuestos como cortina de humo para no emprender medidas de calado contra la especulación inmobiliaria", critica el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.
España-12/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el presidente del Gobierno siga sin anunciar medidas que fomenten la bajada de los precios de los alquileres de viviendas y advierte que la nueva rebaja fiscal anunciada este lunes es claramente insuficiente, además de seguir fomentando el rentismo.