FACUA demanda a Aena e Iberia soluciones inmediatas ante los problemas organizativos de la T4
La Federación espera que Iberia garantice sin regateos las indemnizaciones pertinentes a los usuarios afectados por la pérdida de vuelos y mejore la formación y coordinación del personal encargado de informar a los pasajeros, dados los errores, por ejemplo, en la adjudicación de pasarelas.
FACUA.org
España-06/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a Aena e Iberia soluciones inmediatas ante los problemas organizativos que se han puesto de manifiesto en el estreno de la T4, la nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas.
FACUA considera muy positiva la puesta e