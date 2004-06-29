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FACUA demanda a Industria que modifique el Real Decreto que regula las indemnizaciones por cortes de luz

La Federación advierte que los usuarios deben permanecer entre seis y veinte horas anuales sin luz o sufrir entre doce y veinticuatro cortes, según las zonas, para tener derecho a unas indemnizaciones cuya cuantía es, además, muy pequeña en relación a los perjuicios causados.

FACUA.org
España-29/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido hoy una carta al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, en la que pone de manifiesto la necesidad de modificar el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que regula las indemnizaciones a

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