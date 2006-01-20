FACUA demanda a las administraciones que intervengan en el mercado incrementando las actuaciones en vivienda protegida
La Federación considera que la subida media del 12,8% experimentada en 2005 no puede dejar de considerarse excesiva pese a que se trate de la menor en los últimos cuatro años.
FACUA.org
España-20/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la subida media del 12,8% en el precio de la vivienda nueva y usada hecha pública por el Ministerio de Vivienda, no puede dejar de considerarse excesiva pese a que se trate de la menor en los últimos cuatro