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FACUA demanda a las administraciones que intervengan en el mercado incrementando las actuaciones en vivienda protegida

La Federación considera que la subida media del 12,8% experimentada en 2005 no puede dejar de considerarse excesiva pese a que se trate de la menor en los últimos cuatro años.

FACUA.org
España-20/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la subida media del 12,8% en el precio de la vivienda nueva y usada hecha pública por el Ministerio de Vivienda, no puede dejar de considerarse excesiva pese a que se trate de la menor en los últimos cuatro

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