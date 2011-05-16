FACUA demanda a Sanidad que prohíba la venta de todos los cigarrillos electrónicos si no demuestran su eficacia
Pide sanciones por irregularidades en materia de etiquetado y publicidad engañosa.
FACUA.org
España-16/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción demanda al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que prohíba la venta de todas aquellas marcas de cigarrillos electrónicos que no demuestren su eficacia para dejar de fumar.
La asociación reclama a Sanidad que s&o