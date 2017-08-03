FACUA demanda actuaciones urgentes para sacar a Extremadura del vagón de cola de los trenes españoles
La delegación territorial de la asociación en la Comunidad asegura que se trata de una reivindicación histórica. Los trenes de la región están entre los más deficientes de todo el país.
FACUA.org
Extremadura-03/08/2017
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Un tren detenido en la estación de Almendralejo. | Imagen: flickr.com/photos/jegoes_almendralejo (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a Renfe que acometa, con la mayor celeridad posible, las actuaciones necesarias para resolver las numerosas deficiencias que padece desde hace años la red de ferrocarril de la comunidad, lo que causa numerosos perjuicios a los usuarios.