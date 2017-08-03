Nuestras accionesLa red mantiene traviesas del siglo XIX

FACUA demanda actuaciones urgentes para sacar a Extremadura del vagón de cola de los trenes españoles

La delegación territorial de la asociación en la Comunidad asegura que se trata de una reivindicación histórica. Los trenes de la región están entre los más deficientes de todo el país.

FACUA.org
Extremadura-03/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a Renfe que acometa, con la mayor celeridad posible, las actuaciones necesarias para resolver las numerosas deficiencias que padece desde hace años la red de ferrocarril de la comunidad, lo que causa numerosos perjuicios a los usuarios.

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