FACUA demanda al director de Extraconfidencial, que acumula condenas por extorsión e injurias
Gregorio Fernández del Amo, exempleado de Ausbanc, ha puesto en marcha una campaña de calumnias contra la asociación, su portavoz, Rubén Sánchez, y la Fundación FACUA.
FACUA.org
España-14/09/2016
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El director y propietario de Extraconfidencial.com, Gregorio Fernández del Amo.
FACUA-Consumidores en Acción, su portavoz, el periodista Rubén Sánchez, y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible han emprendido acciones judiciales por la campaña de injurias y calumnias que est&aacut