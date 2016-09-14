Nuestras accionesUsa su digital para lanzar todo tipo de acusaciones delictivas contra la asociación y su portavoz

FACUA demanda al director de Extraconfidencial, que acumula condenas por extorsión e injurias

Gregorio Fernández del Amo, exempleado de Ausbanc, ha puesto en marcha una campaña de calumnias contra la asociación, su portavoz, Rubén Sánchez, y la Fundación FACUA.

FACUA.org
España-14/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción, su portavoz, el periodista Rubén Sánchez, y la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible han emprendido acciones judiciales por la campaña de injurias y calumnias que est&aacut

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