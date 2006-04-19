FACUA demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo una norma que acabe con la manipulación en las tallas de las prendas de vestir
La Federación advierte a Salgado que la problemática del tallaje no puede dejarse en manos de la autorregulación del sector.
FACUA.org
España-19/04/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo la elaboración de una norma que acabe con la manipulación en las tallas de vestir que se produce por parte de determinados comercios y marcas, de forma que exista una regul