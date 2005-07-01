FACUA demanda la participación de las asociaciones de consumidores en el desarrollo del Plan Vivienda 2005-2008
La Federación pide que los usuarios que accedan a las viviendas protegidas paguen como máximo el 30% de sus ingresos. Critica que el procedimiento para la fijación del precio por metro cuadrado de las viviendas protegidas tome como base los elevados precios de las viviendas libres.
FACUA.org
España-01/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera el Plan de Vivienda 2005-2008 aprobado por el Congreso de los Diputados es una medida positiva pero para desarrollarse con éxito requiere de una intensa participación de los agentes sociales y económicos,