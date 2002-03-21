FACUA demanda la retirada cautelar del fármaco Reductil, cuyo principio activo se ha asociado ya a 34 muertes en todo el mundo
El Gobierno italiano ha retirado ya el medicamento, mientras la Agencia Española del Medicamento espera una resolución de las autoridades europeas.
FACUA.org
España-21/03/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda la retirada cautelar del fármaco para el tratamiento de la obesidad Reductil, cuyo principio activo, la Sibutramina, se ha asociado ya a treinta y cuatro muertes en todo el mundo.
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