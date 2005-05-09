FACUA demanda la retirada del mercado de un método milagroso que garantiza la pérdida de hasta cuarenta y tres kilos de peso sin dietas ni ejercicio
La empresa distribuidora, Nutra Life, con sede en Málaga, ya fue denunciada en febrero por comercializar unas pastillas pseudoadelgazantes denominadas Redu Fizz.
FACUA.org
España-09/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado la comercialización de un método para adelgazar que utiliza unas especias milagrosas garantizando la pérdida de «hasta cuarenta y tres kilos», «en tiempo record», «para siempre»,