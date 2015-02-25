FACUA denuncia a Cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid por no permitir comida ni bebida del exterior
La asociación argumenta que tal medida atenta contra la Ley General para la Defensa de los Consumidores por ser una cláusula abusiva.
FACUA.org
Madrid-25/02/2015
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FACUA recuerda que si el cine permite el consumo de alimentos y bebidas en sus instalaciones, es abusivo que no permitan que procedan del exterior.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid por no permitir la entrada en sus instalaciones con alimentos o bebida adquirida en el exterior.
La asociación recuerda que no permitir la entrada en el cine con comida y bebida es una cl&aac