FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones
La asociación ya ha denunciado a 44 empresas por usar líneas de alto coste para la atención al cliente o saltarse la obligación legal de contar con teléfonos gratuitos existente en determinados sectores.
FACUA.org
España-20/04/2017
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Con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express son ya 44 las empresas denunciadas por FACUA. | Imagen: flickr.com/jlmaral (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Correos por obligar a los usuarios a llamar a líneas de alto coste, con prefijo 902, para atender sus consultas y reclamaciones.
Las denuncias van dirigidas contra la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Corr