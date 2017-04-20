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FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones

La asociación ya ha denunciado a 44 empresas por usar líneas de alto coste para la atención al cliente o saltarse la obligación legal de contar con teléfonos gratuitos existente en determinados sectores.

FACUA.org
España-20/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Correos por obligar a los usuarios a llamar a líneas de alto coste, con prefijo 902, para atender sus consultas y reclamaciones.

Las denuncias van dirigidas contra la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Corr

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