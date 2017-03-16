Nuestras accionesCasi 70 cines de toda España han sido denunciados en el último año

FACUA denuncia a dos cines de Castellón y Navarra por no permitir comida y bebida del exterior

La asociación recuerda que esta prohibición supone una "cláusula abusiva" contraria a lo establecido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-16/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa a Yelmo Films SL, propietaria de los cines del centro comercial Itaroa en Huarte y a Carceserna SL, propietaria del Cine Puerto Azahar, en Castellón, ante los servicios territoriales de Consumo de Navarra y Castellón, r

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