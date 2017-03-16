FACUA denuncia a dos cines de Castellón y Navarra por no permitir comida y bebida del exterior
La asociación recuerda que esta prohibición supone una "cláusula abusiva" contraria a lo establecido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-16/03/2017
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