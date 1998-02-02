FACUA denuncia a dos empresas italianas por publicidad engañosa en la captación de niños para supuestas selecciones artísticas
Las empresas, que cobran una media de 150.000 pesetas, utilizan contratos en los que se hace alusión a una Ley inexistente.
FACUA.org
España-02/02/1998
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