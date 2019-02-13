FACUA denuncia a Epic Games ante la AEPD por una posible filtración de datos de usuarios de Fortnite
Distintas vulnerabilidades en el sistema del videojuego permiten que se pueda acceder a información personal de la cuenta de los usuarios, incluyendo sus datos bancarios, así como a conversaciones de los afectados.
FACUA.org
Internacional-13/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acci�ón ha presentado una denuncia contra la empresa estadounidense Epic Games ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una posible filtración de datos de usuarios de su videojuego Fortnite.
Según han infomado difere