FACUA denuncia a Font Vella por utilizar el mismo nombre para comercializar dos aguas minerales procedentes de manantiales distintos
La empresa del Grupo Danone utiliza la misma marca para vender un agua mineral con más del doble de bicarbonatos, sulfatos, calcio y magnesio que la procedente del manantial Font Vella.
FACUA.org
España-07/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Font Vella, del Grupo Danone, por utilizar la misma denominación para comercializar un agua mineral procedente de un manantial distinto al que da nombre a la marca, induciendo a error a los consumidores e incurri