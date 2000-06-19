FACUA denuncia a la marca de joyería Majorica por atentar contra la dignidad de la mujer en su publicidad
Un anuncio de la empresa muestra a una mujer desnuda esposada con un collar de perlas.
FACUA.org
España-19/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a la empresa joyera mallorquina Majorica ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en