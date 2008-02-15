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FACUA denuncia a Lebara Móvil por publicidad engañosa

Asegura que tiene "los mejores precios" del mercado anunciando ofertas similares a las de Simyo y Yoigo que en realidad sólo aplica durante 4 horas al día.

FACUA.org
España-15/02/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Lebara Móvil por publicidad engañosa. El operador móvil virtual asegura que tiene «los mejores precios» del mercado anunciando una tarifa de 0,09 euros más IVA por minuto para llamadas nacionales que en realida

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