FACUA denuncia a los multicines Odeon de Burgos por prohibir la entrada con comida y bebida del exterior
La asociación recuerda que esta prohibición supone una "cláusula abusiva" contraria a lo establecido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
Castilla y León-18/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa JJBero SL, encargada de la explotación de los multicines Odeon de Burgos, ante la Sección de Consumo en dicha ciudad de la Junta de Castilla y León por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adqu