FACUA denuncia a Movistar exigiendo la devolución de las cantidades ingresadas por millones de llamadas que oferta como gratuitas
"En septiembre, recarga de lunes a viernes y habla gratis el fin de semana", promete la compañía. Pero todos los clientes que realizaron alguna recarga en agosto están sufriendo el cobro del establecimiento de cada llamada.
FACUA.org
España-25/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones exigiendo la devolución de las cantidades ingresadas por millones de llamadas que oferta como gratuitas.
«En septiembre, recarga de lunes a viernes y habla gratis el