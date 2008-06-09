Nuestras accionesSexta campaña denunciada en un año

FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa de sus Megabonos SMS

Oferta "todos los mensajes que quieras" por "4 euros al mes" ocultando que no incluye los SMS que se envíen a otras compañías.

FACUA.org
España-09/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por incurrir en publicidad engañosa en la campaña de sus Megabonos SMS. En tres horarios, la compañía oferta «todos los mensajes que quieras» por «4 euros al mes» ocultando que no incluye los SM

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