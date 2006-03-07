FACUA denuncia a Ono ante la Agencia Tributaria por no aplicar a sus servicios de televisión el nuevo IVA reducido del 7%
La compañía ha contestado a la Federación que no regularizará la situación hasta septiembre, lo que implicaría el cobro irregular de varios millones de euros a sus más de 800.000 clientes de televisión digital.
FACUA.org
España-07/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Ono ante la Agencia Tributaria por no aplicar a sus servicios de televisión el nuevo IVA reducido del 7%, conforme a los cambios introducidos en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, los cuales est&a