FACUA denuncia a Orange ante Consumo y Telecomunicaciones por negarse a entregar móviles que ofertó por teléfono y 'online'
Para evitar que reclamen el cumplimiento de los contratos de compraventa, la compañía ha llegado a advertir a los afectados que emprenderá contra ellos acciones legales, carentes de fundamento.
FACUA.org
España-22/10/2008
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