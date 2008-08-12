FACUA denuncia a Orange por anunciar llamadas a "0 euros" que en realidad cuestan dinero
La compañía oculta que en cada comunicación factura la tarifa fija por establecimiento de llamada.
FACUA.org
España-12/08/2008
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Imagen del 'spot' de la campaña 'Todos a 0 euros'.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por publicidad engañosa en su promoci�ón de verano, por la que oferta llamadas a «0 euros» que en realidad cuestan dinero.
Las denuncias han sido remitidas a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones