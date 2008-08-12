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FACUA denuncia a Orange por anunciar llamadas a "0 euros" que en realidad cuestan dinero

La compañía oculta que en cada comunicación factura la tarifa fija por establecimiento de llamada.

FACUA.org
España-12/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange por publicidad engañosa en su promoción de verano, por la que oferta llamadas a «0 euros» que en realidad cuestan dinero.

Las denuncias han sido remitidas a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

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