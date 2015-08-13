FACUA denuncia a Orange y Yoigo por subir tarifas sin respetar los contratos de permanencia
Se suman a las presentadas ante las autoridades competentes en los últimos meses contra Movistar y Vodafone.
FACUA.org
España-13/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Orange y Yoigo por subir tarifas sin respetar los contratos de permanencia. Estas denuncias se suman a las presentadas ante las autoridades competentes en los últimos meses contra Movistar y Vodafone. La asociación advierte de que