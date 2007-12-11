Nuestras accionesEstereotipos machistas

FACUA denuncia a Ryanair por utilizar a sus trabajadoras como reclamos sexuales

La compañía aérea irlandesa vende una colección de fotos de sus azafatas que publicita como "el calendario más caliente de 2008".

FACUA.org
España-11/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair por utilizar a sus trabajadoras como reclamos sexuales. La compañía aérea irlandesa vende en sus aviones una colección de fotos de sus azafatas que publicita como «el calendario más caliente de 2008»

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos