FACUA denuncia a Ryanair por utilizar a sus trabajadoras como reclamos sexuales
La compañía aérea irlandesa vende una colección de fotos de sus azafatas que publicita como "el calendario más caliente de 2008".
FACUA.org
España-11/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair por utilizar a sus trabajadoras como reclamos sexuales. La compañía aérea irlandesa vende en sus aviones una colección de fotos de sus azafatas que publicita como «el calendario más caliente de 2008»