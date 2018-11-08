FACUA denuncia a Ryanair y Wizz Air ante la CNMC por posible competencia desleal al cobrar por el equipaje de mano
Los usuarios pueden tener la percepción de que estas dos compañías son más baratas que el resto, cuando el precio final una vez sumados los importes extra puede ser superior o igual a sus competidores.
FACUA.org
España-08/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair y Wizz Air ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posible competencia desleal en su nueva política de cobrar por el equipaje de mano.
Desde el 1 de noviembre estas dos aerolíneas