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FACUA denuncia a seis portales inmobiliarios por incumplir el nuevo decreto de vivienda en sus anuncios de alquileres

La asociación reclama al ministerio de Consumo y a las autoridades autonómicas de consumo de Euskadi, Galicia y Cataluña que investiguen la publicación de ofertas que no incluyen los datos requeridos en materia de publicidad y transparencia.

FACUA.org
España-15/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las autoridades autonómicas de Consumo de Euskadi, Cataluña y Galicia a seis plataformas inmobiliarias por incumplir el nuevo decreto de vivienda en sus anuncios

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