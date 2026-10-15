FACUA denuncia a seis portales inmobiliarios por incumplir el nuevo decreto de vivienda en sus anuncios de alquileres
La asociación reclama al ministerio de Consumo y a las autoridades autonómicas de consumo de Euskadi, Galicia y Cataluña que investiguen la publicación de ofertas que no incluyen los datos requeridos en materia de publicidad y transparencia.
FACUA.org
España-15/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las autoridades autonómicas de Consumo de Euskadi, Cataluña y Galicia a seis plataformas inmobiliarias por incumplir el nuevo decreto de vivienda en sus anuncios