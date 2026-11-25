FACUA Cádiz denuncia que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia incumple en la práctica la nueva normativa de residuos
Un estudio de la asociación revela que el 59,1% de los ciudadanos no dispone de contenedores específicos para residuos orgánicos en su barrio, el 86,2% no ha recibido información municipal sobre su utilización y apenas el 2,6% disfruta de bonificaciones por separar correctamente la basura.
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Cádiz-25/11/2026
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FACUA Cádiz denuncia las importantes deficiencias que presenta la implantaci�ón de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en los municipios de la provincia. Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la asociación, que anali