FACUA denuncia a Tabacalera Española por la emisión de publicidad indirecta de Fortuna en televisión
El producto pretexto es una línea de gafas de sol denominadas For Sun, con el mismo logotipo que Fortuna.
FACUA.org
España-09/06/1997
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