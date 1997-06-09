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FACUA denuncia a Tabacalera Española por la emisión de publicidad indirecta de Fortuna en televisión

El producto pretexto es una línea de gafas de sol denominadas For Sun, con el mismo logotipo que Fortuna.

FACUA.org
España-09/06/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a Tabacalera Española ante la Asociación de Autocontrol de la Publicidad por desarrollar una campaña de publicidad indirecta de su marca de cigarrillos Fortuna en varias

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