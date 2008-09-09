FACUA denuncia a Telefónica por la publicidad de su Dúo ADSL 6 Megas
Exagera e induce a error sobre su velocidad, presenta como un regalo lo que no es más que el préstamo de canciones y oculta información sobre el precio.
FACUA.org
España-09/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Telefónica de España por incurrir en publicidad engañosa en la campaña de su Dúo ADSL 6 Megas. Las denuncias argumentan que la compañía, que se ha negado a modificar su publicidad tras la