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FACUA denuncia a Toshiba y TomTom ante las autoridades de Consumo por incumplir sus compromisos publicitarios

Tras la victoria de la Selección Española, niegan a numerosos consumidores la devolución del importe de ordenadores portátiles, televisores y navegadores argumentando que no se registraron en sus páginas 'web', cuando sus anuncios no advertían que hubiera que hacerlo.

FACUA.org
España-16/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo a la multinacional japonesa Toshiba y a la holandesa TomTom por incumplir sus compromisos publicitarios ante la victoria de la Selección Española en el Mundial de Sudáfrica.

Ambas empres

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