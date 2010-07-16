FACUA denuncia a Toshiba y TomTom ante las autoridades de Consumo por incumplir sus compromisos publicitarios
Tras la victoria de la Selección Española, niegan a numerosos consumidores la devolución del importe de ordenadores portátiles, televisores y navegadores argumentando que no se registraron en sus páginas 'web', cuando sus anuncios no advertían que hubiera que hacerlo.
FACUA.org
España-16/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo a la multinacional japonesa Toshiba y a la holandesa TomTom por incumplir sus compromisos publicitarios ante la victoria de la Selección Española en el Mundial de Sudáfrica.
Ambas empres