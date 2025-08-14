FACUA denuncia a un restaurante de Ibiza por incluir en la cuenta un cargo de 12 euros al facilitar un gancho para colgar el bolso
Una usuaria ha denunciado que en el restaurante Wakame le quisieron cobrar por el utensilio después de que la camarera le insistiera en que lo usara sin avisarle de que tenía un coste.
FACUA.org
Baleares-14/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares al restaurante japonés Wakame de Ibiza por incluir en la cuenta el cobro de 12 euros por facilitar un gancho para colgar los bolsos en la mesa. Un cargo ext