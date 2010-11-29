FACUA denuncia a una empresa que promete curar el sida y el cáncer con un método milagroso basado en el magnetismo
Magnetika vende sus productos en México, EEUU y España a través de una estructura piramidal de distribuidores.
FACUA.org
España-29/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa, denominada Magnetika, que promete curar el sida, el cáncer y una larga lista de enfermedades con un método milagroso basado en el magnetismo.
Magnetika Saiffe, antes denominada Avanti’x, vende sus product