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FACUA denuncia a una empresa que promete curar el sida y el cáncer con un método milagroso basado en el magnetismo

Magnetika vende sus productos en México, EEUU y España a través de una estructura piramidal de distribuidores.

FACUA.org
España-29/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa, denominada Magnetika, que promete curar el sida, el cáncer y una larga lista de enfermedades con un método milagroso basado en el magnetismo.

Magnetika Saiffe, antes denominada Avanti’x, vende sus product

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